Пророссийские хакеры создали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб: как их задержали
Правоохранители задержали в Киеве пророссийских хакеров, создавших фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности ликвидировала в Киеве ботофермы, которые проводили информационные диверсии в пользу российской разведки. В ходе комплексных мероприятий задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого хакеры создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности, от имени главы Службы безопасности и начальника ГУР МО.
Чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах передавались официальные сообщения от СБУ и ГУР. Однако, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".
Ботофермы в соцсетях
Как отмечают в ведомстве, они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских Одноклассниках и Вконтакте. В общей сложности мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тысячи фейковых аккаунтов.
Для их администрирования фигуранты установили в собственных домах специализированные программно-аппаратные комплексы.
Злоумышленники координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "методички" для проведения взрывной деятельности.
Таким образом, враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и повредить имиджу нашего государства на международной арене.
Обыски и объявления подозрения
Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:
- специализированное оборудование для «выращивания» вымышленных интернет-адресов;
- сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировались подконтрольные аккаунты.
Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.
Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении. Они находятся под стражей.
Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
СБУ ликвидирует пророссийские ботофермы
Напомним, СБУ ликвидировала сеть ботоферм в 9 областях Украины с аудиторией около 200 тысяч пользователей. Они распространяли дезинформацию для расшатывания общественно-политической ситуации.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком ликвидировали ботоферму, которая распространяла фейки о Силах обороны с 3 тысяч аккаунтов.
Также была ликвидирована масштабная ботоферма, которая занималась распространением дезинформации, дискредитировала украинских бойцов и призвала "донатить" для россиян.
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