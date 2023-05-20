В Черновцах задержали мужчину, работавшего на генштаб РФ

В Черновцах задержали мужчину, который передавал РФ информацию об объектах критической инфраструктуры, оборонно-промышленном комплексе и расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру .

По данным следствия, мужчина в феврале 2023 года переехал в Харьковскую область, где собирал информацию для военных РФ.

"Пророссийски настроенный житель Черновцов сознательно дал согласие представителю главного управления генерального штаба вооруженных сил страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что фигурант познакомился со своим куратором в российской соцсети, а затем контактировал с ним в Telegram. Задержали его при попытке снять стратегические объекты в Черновцах. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК) – санкция составляет от 15 лет до пожизненного лишения свободы.