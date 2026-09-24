СБУ разоблачила российского "крота" в ВСУ, который готовил обстрел своего подразделения

Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ задержала корректировщика в служебном автомобиле непосредственно при выезде за пределы воинской части. Предателем оказался мобилизованный военнослужащий, занимавший должность мастера-электрика по ремонту беспилотных комплексов в мотопехотной бригаде.

Фигурант передал куратору ФСБ точные координаты украинского рембата. Чтобы сохранить свою жизнь во время запланированной атаки, он планировал заблаговременно уехать с территории объекта под предлогом визита в госпиталь. Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и приняли меры для обеспечения безопасности локаций украинских военных.

Схема вербовки и шпионаж

Российские спецслужбы вербовали мужчину еще до призыва на военную службу. Для привлечения военнообязанного к сотрудничеству враг использовал его родственницу, проживающую в России.

После попадания в армию агент параллельно с основной работой собирал для врага данные о пунктах дислокации своего соединения и смежных подразделений. В ходе обысков у задержанного изъяли пять смартфонов, которые он по очереди применял для зашифрованной связи с российской стороной.

Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Пока фигурант находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.