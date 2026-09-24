СБУ викрила російського "крота" у ЗСУ, який готував обстріл свого підрозділу

Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала коригувальника в службовому автомобілі безпосередньо під час виїзду за межі військової частини. Зрадником виявився мобілізований військовослужбовець, який обіймав посаду майстра-електрика з ремонту безпілотних комплексів у мотопіхотній бригаді.

Фігурант передав куратору від ФСБ точні координати українського рембату. Аби зберегти власне життя під час запланованої атаки, він планував завчасно виїхати з території об’єкта під приводом візиту до шпиталю. Втім, співробітники СБУ завчасно викрили агента та вжили заходів для убезпечення локацій українських військових.

Схема вербування та шпигунство

Російські спецслужби вербували чоловіка ще до його призову на військову службу. Для залучення військовозобов'язаного до співпраці ворог використав його родичку, яка мешкає в Росії.

Після потрапляння до армії агент паралельно з основною роботою збирав для ворога дані про пункти дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів. Під час обшуків у затриманого вилучили п'ять смартфонів, які він по черзі застосовував для зашифрованого зв'язку з російською стороною.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.