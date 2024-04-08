В шаге от принятия. Как в Раде работают над законом о мобилизации и когда ждать решения

Новый закон о мобилизации в Украине существенно изменит правила воинского учета и прохождения службы в рядах Cил обороны во время военного положения. Верховная рада может начать рассмотрение финального проекта документа в ближайшие дни.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о новом законе и возможных сроках его принятия.

При подготовке материала были использованы следующие источники: текст законопроекта №10449, официальные заявления президента Украины Владимира Зеленского, спикера парламента Руслана Стефанчука, комментарии членов Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Содержание:

Смена мобилизационных правил. Хронология работы над новым законом

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. Действующие законы, которые регулируют порядок ее проведения, не учитывают реалий, ведь были приняты задолго до большой войны. Так объяснял необходимость мобилизационных нововведений президент Владимир Зеленский.

Первая попытка усовершенствовать процедуру мобилизации, воинского учета и других вопросов прохождения военной службы была предпринята в конце прошлого года. 25 декабря 2023 Кабмин внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, который в конце концов был отозван из-за волны критики.

Второй вариант нового закона о мобилизации внесли в Раду 30 января 2024, а уже 7 февраля нардепы приняли его в первом чтении. Однако и этот законопроект содержал противоречивые положения, о чем свидетельствовали многочисленные поправки от парламентариев.

В общей сложности поступило более 4,2 тыс. поправок, которые Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал в течение февраля-марта.

Наиболее дискуссионными оказались положения закона о внедрении электронного кабинета военнообязанного и отправки в него повесток онлайн, возможность блокирования банковских счетов уклоняющихся от мобилизации граждан, вопросы отсрочки для аспирантов и опекунов лиц с инвалидностью.

Также в законе содержатся нормы по:

возможной демобилизации после 36 месяцев службы;

бронированию от мобилизации в зависимости от уровня зарплаты и уплаты налогов;

обязанности всегда иметь при себе военно-учетный документ;

привлечению полиции при извещении граждан работниками ТЦК.

В процессе работы Комитета по правкам ряд положений законопроекта был отменен или изменен. Депутаты озвучили некоторые из принятых и отклоненных норм, о чем пойдет речь ниже.

Когда может состояться голосование за законопроект о мобилизации

В конце марта представитель профильного Комитета по нацбезопасности, обороне и разведки Федор Вениславский сообщил о завершении проработки всех поправок Комитетом, но для некоторых вопросов еще не были сформулированы точные определения. Также законопроект должен был пройти голосование внутри Комитета.

3 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал о подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению, а также выразил надежду, что рассмотрение законопроекта может начаться на ближайшем заседании.

По состоянию на пятницу, 5 апреля, в карточке законопроекта на сайте ВР не было никаких обновлений по поводу статуса прохождения документа.

При этом секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина отмечал, что предварительно в Раде планируют рассмотреть законопроект 10 апреля. Однако по его словам, Комитет еще не принял заключение.

Кто будет иметь право на отсрочку

В процессе работы над поправками в законопроект профильный комитет урегулировал вопросы отсрочки от мобилизации, в частности для военнообязанных, которые ухаживают за лицами с инвалидностью, и получателей образования.

Опекуны лицами с инвалидностью

Нардепы хотят унормировать вопрос отсрочки, чтобы перекрыть "лазейку", когда опекунами лица с инвалидностью оформляют нескольких человек.

В новом законопроекте прописано, что у лица с инвалидностью I и II группы должен быть только один опекун – член семьи первой степени родства.

Как рассказал Федор Вениславский, после обработки поправок в финальном проекте закона будет отмечено, что отсрочку от мобилизации будут иметь лица, у кого есть:

жена (муж) I или II группы инвалидности;

жена (муж) имеет III группу инвалидности, установленную вследствие отсутствия конечностей, одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

один из собственных родителей с инвалидностью I или II группы, или один из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и которые в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

для членов семьи второй ступени родства с лицом с инвалидностью I или II группы, занятых постоянным уходом за ней (не более одного и при отсутствии членов семьи первой ступени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе).

Студенты

Мобилизовать не будут студентов, которые учатся на дневной форме и получают последовательное образование.

Также отсрочку будут аспиранты и докторанты как на бюджетной, так и на контрактной форме обучения. Отметим, в первоначальном варианте законопроекта аспирантов-контрактников хотели лишить права на отсрочку.

При этом Министерство образования будет проводить проверку, реально ли человек приобретает научную степень.

К тому же получение параллельного образования – то есть второго, третьего высшего, разнопрофильного – не будет предоставлять права на отсрочку.

Будут ли повестки онлайн и е-кабинет военнообязанного

В первоначальном варианте законопроекта было положение о том, что повестка может быть отправлена через электронный кабинет призывника.

Однако при рассмотрении поправок от этой нормы отказались, как и от обязательной регистрации е-кабинета.

Регистрация электронного кабинета станет правом украинцев, но не обязанностью. Его функционал позволит военнообязанному обновлять свои данные онлайн без физического посещения ТЦК. Но будут доступны и другие варианты: прийти лично в ТЦК или в ЦНАП.

Известно, что в новом законе могут быть прописаны сроки по уточнению личных данных военнообязанного. Как ранее отмечал представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, граждан обяжут обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона.

Стоит отметить, что 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал отдельный закон о запуске цифровых учетных документов с усовершенствованием электронного Реестра призывников "Оберіг".

Именно на его базе запустят е-кабинет военнообязанного (ориентировочно во ІІ квартале 2024), появится возможность выдачи электронных военных билетов и оформления статуса УБД онлайн.

Какие ограничения готовят уклонистам

В проекте закона, прошедшем первое чтение, значилось, что для уклоняющихся от мобилизации будут введены жесткие ограничения. В частности, ограничение в праве управления транспортными средствами, арест денежных счетов и других ценностей, ограничение права выезда за границу.

Однако в процессе обработки поправок профильный Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму по блокированию счетов граждан.

Это положение называли одним из самых противоречивых, которое вызывало бы панику в обществе.

Также из законопроекта изъяли норму об ограничении права выезда за границу уклонистов, поскольку этот запрет уже регулируется действующим законодательством.

Норма по ограничению управления транспортными средствами в финальном проекте закона остается под вопросом.

По словам нардепа Федора Вениславского, изначально Комитет склонялся к тому, чтобы оставить на рассмотрение Рады лишь пункт, касающийся ограничения права на управление транспортным средством. Но уже при рассмотрении самих поправок фактически "отпали" почти все перечисленные ограничения.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы определенные ограничения все-таки сохранить и полностью не сломать концепцию законопроекта", – говорил Вениславский.

В Раде отмечали, что ответственность за уклонение от призыва может быть ужесточена, но это вопрос правоохранительного Комитета ВРУ. Ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях за невыполнение обязанности по мобилизации рассмотрят, когда будет принят финальный вариант законопроекта.

Воинский учет украинцев за границей

Ряд правил в новом законе о мобилизации будет касаться граждан Украины, находящихся за границей.

В Раде отмечают, что повестки они не будут получать, однако предоставление военно-учетного документа будет обязательным при оформлении нового загранпаспорта.

При этом Комитет ВР отклонил норму о том, чтобы запретить предоставление консульских услуг для мужчин за границей, если у них нет военно-учетных документов.

Ранее Федор Вениславский рассказал, что лицам за границей будет предоставляться дистанционная возможность через средства либо телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.