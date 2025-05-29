СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов: среди задержанных помощник судьи

По меньшей мере девять организаторов схем уклонения от мобилизации задержали в разных регионах Украины. Среди фигурантов - судебный чиновник, чиновники и медработники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Служба безопасности и Национальная полиция блокировали четыре новые схемы уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 9-х организаторов сделок.

Как сообщают в СБУ, стоимость таких "услуг" составляла от 6 до 12 тысяч долларов.

Киев

В Киеве задержан 40-летний житель столицы, который оформил жене уклониста фейковую медсправку о наличии у нее тяжелой болезни.

Впоследствии чиновники одной из райгосадминистраций (РГА) Киева выдали уклонисту акт, по которому он якобы постоянно ухаживает за "больной" женщиной.

Сейчас подозрение получил не только организатор "схемы", но и его клиент - 28-летний киевлянин, который заказал поддельную медсправку. Также в процессе расследования установлено, что делец подыскивал одиноких матерей и предлагал "записать" их детей в семьи к уклонистам, чтобы "сделать" мужчин многодетными.

По обоим фактам проверяется информация о возможной причастности к сделкам должностных лиц РГА и отдела госрегистрации актов гражданского состояния.

Закарпатье

На Закарпатье задержан помощник судьи, который помогал потенциальным призывникам получить отсрочку от мобилизации под видом родителей-одиночек.

Для этого чиновник оформлял фейковые разводы и судебные решения о воспитании ребенка отцом-военнообязанным.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала сразу 5-х фигурантов. Ими оказались местные дельцы, которые продавали уклонистам фиктивные медсправки нетрудоспособности близких родственников, чтобы якобы с целью ухода выехать с ними за границу.

Организаторы схемы привлекли к незаконной деятельности секретаршу главного врача городского медучреждения, которая подписывала у коллег поддельные документы.

Львовская область

Во Львовской области правоохранители задержали еще двух фигурантов. Один из них - 27-летний житель Рава-Русской, который продавал уклонистам фейковые медсправки о наличии тяжелых болезней у их жен, нуждающихся в зарубежном лечении.

Для изготовления "документов" злоумышленник использовал личные связи в местном медучреждении онкологического профиля.

Другой фигурант помогал военнообязанным выехать за границу под видом водителей международных грузовых рейсов.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.