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Собирались в ЕС. В Закарпатской области задержали 11 уклонистов

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Закарпатье, Воскресенье 23 апреля 2023 12:10
Собирались в ЕС. В Закарпатской области задержали 11 уклонистов Фото: пограничники задержали 11 уклонистов в Закарпатской области (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники задержали в Закарпатской области 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Двое жителей Одесской области задержаны в пункте "Большая Быйгань". Они обратились к мужчине из Закарпатья, чтобы тот переправил их в Венгрию.

Еще один житель Закарпатья был задержан пограничниками отдела "Лужанка". Он хотел незаконно уехать в Венгрию.

Возле украинско-румынской границы задержали семерых уклонистов. Нарушителями оказались жители Киева, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.

В отношении всех задержанных составили аднимпротоколы, а дела направили в суд.

Фото: пограничники задержали 11 уклонистов в Закарпатской области (dpsu.gov.ua)

Напомним, недавно пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся на лодке сбежать в Венгрию.

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