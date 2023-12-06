СБУ назвала имена захватчиков, которые насиловали женщин и пытали украинских пленных

Служба безопасности Украины (СБУ) установила еще одно российское военное подразделение и идентифицировала его военнослужащих, которые занимались зверствами в отношении украинских пленных и гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В спецслужбе отметили, что новые военные преступления захватчиков были разоблачены благодаря недавно перехваченным разговорам оккупантов, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, спецназовцы перехватили телефонное интервью оккупанта "военкорреспондента" из Башкоторстана (входит в состав РФ). Его дает захватчик с позывным "Рафаэль" - военнослужащий 3-го батальона имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии ВС РФ, воинская часть 12274).

Женский голос принадлежит пропагандистке Гузель Кудашевой, которая работает в газете "Аургазинский вестник". По информации СБУ, она регулярно собирает материалы для статей о соотечественниках, воюющих против Украины.

"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", - рассказывает на записи террорист о деятельности своего батальона.

Кудашева расспрашивает детали и узнает, что насильников было четверо, и что российское командование игнорирует подобные случаи насилия.

Оккупант продолжает делиться "подвигами" башкирских бойцов, в частности, как те пытают и насилуют военнопленных. Однако эту историю пропагандистка просит ей не пересказывать - слишком страшные подробности.

В спецслужбе добавляют, что "самые интересные" события из жизни подразделения захватчиков она регулярно публикует в местной газете, а также на своей странице "ВКонтакте". Однако там отсутствуют слова о военных преступлениях рашистов, а рассказывается только об их "героических подвигах".

Служба безопасности Украины уже открыла соответствующее уголовное производство, тщательно документирует эти преступления, идентифицирует причастных и принимает комплексные меры, чтобы они ответили за содеянное.

Военные преступления российских захватчиков в Украине

Военнослужащие Российской Федерации регулярно нарушают международное право и законы и обычаи войны в ходе боевых действий в Украине.

На днях в сети появилось видео, как российские оккупанты казнили двух украинских военных, которые давались в плен. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о намерении обратиться в ООН и Красный Крест.

11 апреля 2023 года в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко казнили украинского военного.

А 6 марта сеть всколыхнуло видео, на котором россияне расстреливают украинского военнопленного Александра Мациевского после его слов "Слава Украине".

Украина задокументировала более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны.

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