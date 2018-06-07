Из плена боевиков "ЛНР" освободили украинца

Парень вместе с луганчанами в 2017 году подняли флаг Украины возле школы

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вернули домой студента, которого удерживали в плену боевики "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что уроженец Луганской области в 2017 году вместе с родителями уехал к временно неподконтрольного украинской властью Луганска для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Они также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения.

Как сообщается, юношей задержали участники незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения. При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого "министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР", которые применяли к ним меры психологического и физического давления.

Так, в результате оперативной комбинации сотрудники СБ Украины незаконно вывели задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу.

По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по части первой ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины расследует дело по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации боевикам так называемых "Донецкой/Луганской народных республик".