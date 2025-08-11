СБУ ударили по Арзамасскому заводу, производящему детали для ракет Х-32 и Х-101, - источники

Как сообщают источники, это предприятие является составляющей российского военно-промышленного комплекса и специализируется на производстве гироскопических приборов, систем управления, бортовых компьютеров и других составляющих для ракет класса Х-32 и Х-101.

Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

По предварительным данным, по нему было нанесено по меньшей мере четыре точных попадания беспилотников ЦСО "А" СБУ.

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", - сообщил информированный источник в СБУ.