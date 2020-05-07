В ООС представили докази участі снайперів ФСБ у війні на Донбасі

Ілюстративне фото (odbrana.forumotion.org)

Відео з доказом було передано в СБУ

Об'єднані сили встановили чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у війні на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Як відзначили військові, силам ООС вдалося оперативним шляхом отримати відео "роботи" підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, яке було знято самими російськими спецназівцями під час обстрілу українських військових.

"Саме ця група 27 лютого цього року вбила українського героя - молодшого сержанта Володимира Федченко. Надалі буде розкрито імена, прізвища і посади військовослужбовців Російської Федерації, що беруть участь у вбивстві українських вояків", - повідомили в ООС.

Дане відео в якості доказових матеріалів російської агресії передана в Службу безпеки України.

Російські вбивці Встановлено чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі Об'єднання єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів. Саме ця група 27 лютого цього року вбила українського героя – молодшого сержанта Володимира Федченко. В подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів. Дані відео у якості доказових матеріалів російської агресії передано до Служби безпеки України. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 7 травня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що протягом доби бойовики на Донбасі 13 разів порушували режим припинення вогню, в результаті чого поранення отримали шестеро українських військових.

За минулу добу на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. При цьому підрозділу Об'єднаних сил ліквідували двох проросійських бойовиків і поранили трьох.