СБУ посилила контррозвідувальні заходи перед виборами

СБУ зосередиться на забезпеченні роботи системи "Вибори"

Перед выборами 2019 Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные меры. Об этом заявил глава спецслужбы Василий Грицак, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра СБУ.

По его словам, меры усилили, чтобы на ранней стадии выявлять подготовку преступлений, которые отнесены к компетенции СБУ.

"Стало объективной реальностью, что Россия вмешивается в выборы по всему миру: это на себе почувствовали в последнее время США, Великобритания, Нидерланды, Испания и даже Молдова", - отметил Грицак.

Он подчеркнул, что усилия будут направлены также на обеспечение устойчивости информационной системы Центральной избирательной комиссии. Вторым вектором работы Грицак назвал предотвращение террористических актов.

"Я, конечно, не хочу никого пугать, но мы видим эту грязь, которая, в первую очередь, идет "из-за поребрика". Поэтому просто приведу статистику: в 2016-2018 годах СБУ предотвратила и остановила на различных стадиях подготовки 28 преступлений террористического характера, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начались проверки избирательных участков. В частности, инспекторы ГСЧС проверяют их на безопасность.

Ранее также стало известно, что СБУ подозревает в шпионаже лидера организации "Национальный корпус "Азов - Крым" Станислава Краснова.