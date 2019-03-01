СБУ підозрює в шпигунстві на Росію лідера корпусу "Азов-Крим" Краснова

Фото: Станіслав Краснов (twitter.com/qhacomua)

Краснова раніше затримували, однак його відпустили з СІЗО восени 2017 року

Лідер організації "Національний корпус "Азов - Крим" Станіслав Краснов підозрюється в шпигунстві на користь Російської Федерації. Як інформує РБК-Україна, про це з посиланням на Службу безпеки України повідомляє "Крим.Реалії".

За даними СБУ, Краснов, є встановленим агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Також він, за інформацією слідства СБУ, конфіденційно працював на військову розвідку Росії в якості кадрового співробітника.

Краснов підозрюється у злочинах за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (держзрада), , ч. ст 2. 115 (умисне вбивство), ч 2 ст 258 (теракт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Як уточнили в СБУ, "судове засідання буде скоро" і воно "врахує позиції всіх сторін".

Нагадаємо, Краснова затримали у лютому 2016 року співробітники Служби безпеки України після того, як він, за словами СБУ залишив у схованці під Києвом вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов безпосередньо передав російській стороні списки полку "Азов", а також у період з 10 по 13 лютого перебував останній раз в Республіці Білорусь, де зустрічався зі своїм російським куратором.

У вересні 2017 року Краснова відпустили з Лук'янівського СІЗО, де він перебував з моменту затримання. 20 жовтня 2017 року Бориспільський районний суд (Київська область) повернув прокурору обвинувальний акт по справі лідера громадської організації "Громадянського корпусу "Азов-Крим" Станіслава Краснова та його дружини Оксани (вона проходила у справі як співучасник).

Відзначимо, що колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що Краснов мав контакти з російськими агентами, але вони відбувалися за завданням української зовнішньої розвідки.