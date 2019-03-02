СБУ посилила контррозвідувальні заходи перед виборами

Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

СБУ зосередиться на забезпеченні роботи системи "Вибори"

Перед виборами 2019 Служба безпеки України посилила контррозвідувальні заходи. Про це заявив глава спецслужби Василь Грицак, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру СБУ.

За його словами, заходи посилили, щоб на ранній стадії виявляти підготовку злочинів, які віднесені до компетенції СБУ.

"Стало об'єктивною реальністю, що Росія втручається у вибори по всьому світу: це на собі відчули останнім часом США, Великобританія, Нідерланди, Іспанія і навіть Молдова", - зазначив Грицак.

Він підкреслив, що зусилля будуть спрямовані також на забезпечення стійкості інформаційної системи Центральної виборчої комісії. Другим вектором роботи Грицак назвав запобігання терористичних актів.

"Я, звичайно, не хочу нікого лякати, але ми бачимо цей бруд, який, в першу чергу, йде "із-за порєбріка". Тому просто наведу статистику: в 2016-2018 роках СБУ запобігла і зупинила на різних стадіях підготовки 28 злочинів терористичного характеру, - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почалися перевірки виборчих дільниць. Зокрема, інспектори ДСНС перевіряють на безпеку.

Раніше також стало відомо, що СБУ підозрює в шпигунстві лідера організації "Національний корпус "Азов - Крим" Станіслава Краснова.