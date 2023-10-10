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СБУ и НАБУ пришли с обысками к мэру Мукачево

Вторник 10 октября 2023 11:58
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СБУ и НАБУ пришли с обысками к мэру Мукачево Фото: мэр Мукачево Андрей Балога (pravda.if.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Правоохранители пришли с обысками к мэру Мукачево Андрею Балоге, которого подозревают в участии в коррупционной схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников РБК-Украина, сегодня утром проходят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний.

Обыски проводятся из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" в центре Мукачево на берегу реки Латорица.

Отметим, что летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. Впоследствии на торгах "победила" компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета, известному как криминальный авторитет "Блюк".

При этом стоимость земли была занижена в десять раз. Таким образом, городской бюджет Мукачева недополучил от продажи 100 млн гривен.

Коррупционные скандалы в Украине

Недавно Украину всколыхнул еще один громкий коррупционный скандал - вокруг мэра города Сумы Александра Лысенко.

По данным правоохранителей, мэр Сум и чиновник Сумского городского совета требовали взятки за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия.

Сообщалось, что фигуранты "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. В случае отказа они угрожали препятствиями в ведении бизнеса.

3 октября мэру Сум и другому фигуранту сообщили о подозрении. На следующий день Лысенко арестовали с возможностью залога. Однако 6 октября его отпустили под залог.

Вчера Лысенко отстранили от должности.

Больше о сумском мэре и деле против него можно почитать в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности Украины НАБУ Мукачево
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