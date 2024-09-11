СБУ задержала российского агента: шпионил за артиллерией ВСУ возле Часового Яра

СБУ задержала информатора РФ. Он шпионил за артиллерией украинских военных вблизи Часового Яра Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, действовавшего в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые держат оборону на Краматорском направлении", - говорится в сообщении.

В первую очередь, как отмечают в СБУ, агент пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Часов Яр.

"Также врага интересовали локации наибольшего сосредоточения военной техники и складов с боеприпасами Сил обороны. Для сбора разведданных оккупанты дистанционно привлекли 52-летнего жителя прифронтовой Дружковки", - добавили в СБУ.

СБУ задержала российского агента, он шпионил за артиллерией ВСУ возле Часового Яра (t.me/SBUkr)

Чтобы завербовать мужчину, оккупанты задействовали его знакомого, который в 2014 году выехал из Украины в РФ, а впоследствии вступил в бригаду оперативного назначения Росгвардии.

"Находясь на временно захваченной части территории Донбасса, боевик выполнял функцию "связного" и передавал сведения россиянам. Служба безопасности своевременно разоблачила российского агента в Дружковке, задокументировала его преступные действия и задержала", - отметили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.