СБУ: слідчі дії проходять в афілійованій з Медвечуком компанії

Служба безпеки України проводить слідчі дії не в офісі Віктора Медведчука, а в афілійованій з ним охоронної компанії. Про це у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, слідчі дії проходять в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком.

При цьому в опублікованому на сайті СБУ релізі йдеться про обшуки на Васильківській, 23 в рамках кримінальної справи щодо приватної детективної охоронної компанії. За даними слідства, її співробітники продавали інформацію з обмеженим доступом, зокрема, здійснювали негласні заходи, після чого передавали замовникам роздруківки телефонних з'єднань і дані закритих баз.

"В рамках кримінального провадження у столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства і місцем проживання фігурантів провадження", - йдеться в повідомленні.

Одному із співзасновників агентства оголосили про підозру за ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, раніше нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін заявив про обшуки у Медведчука.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що знає про фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя", і зазначив, що ця гучна історія погано закінчиться.