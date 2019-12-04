ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ: слідчі дії проходять в афілійованій з Медвечуком компанії

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 18:31
СБУ: слідчі дії проходять в афілійованій з Медвечуком компанії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Приватних детективів запідозрили в незаконному прослуховуванні й торгівлі даними

Служба безпеки України проводить слідчі дії не в офісі Віктора Медведчука, а в афілійованій з ним охоронної компанії. Про це у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, слідчі дії проходять в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком.

При цьому в опублікованому на сайті СБУ релізі йдеться про обшуки на Васильківській, 23 в рамках кримінальної справи щодо приватної детективної охоронної компанії. За даними слідства, її співробітники продавали інформацію з обмеженим доступом, зокрема, здійснювали негласні заходи, після чого передавали замовникам роздруківки телефонних з'єднань і дані закритих баз.

"В рамках кримінального провадження у столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства і місцем проживання фігурантів провадження", - йдеться в повідомленні.

Одному із співзасновників агентства оголосили про підозру за ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, раніше нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін заявив про обшуки у Медведчука.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що знає про фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя", і зазначив, що ця гучна історія погано закінчиться.

ДБР викрило співробітників СБУ на вимаганні і незаконному стеженні
Новини України Віктор МедведчукСлужба безпеки Україниобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся