ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ: следственные действия проходят в аффилированной с Медвечуком компании

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 18:31
СБУ: следственные действия проходят в аффилированной с Медвечуком компании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Частных детективов заподозрили в незаконной прослушке и торговле данными

Служба безопасности Украины проводит следственные действия не в офисе Виктора Медведчука, а в аффилированной с ним охранной компании. Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, следственные действия проходят в одном из офисов охранной компании аффилированной с Медведчуком.

При этом в опубликованном на сайте СБУ релизе говорится об обысках на Васильковской, 23 в рамках уголовного дела в отношении частной детективной охранной компании. По данным следствия, ее сотрудники продавали информацию с ограниченным доступом, в частности, осуществляли негласные меры, после чего передавали заказчикам распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз.

"В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности на улице Васильковской 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства", - говорится в сообщении.

Одному из соучредителей агентства объявили о подозрении по ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил об обысках у Медведчука.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о финансировании партии "Оппозиционная платформа - За життя", и отметил, что эта громкая история плохо закончится.

ГБР разоблачило сотрудников СБУ на вымогательстве и незаконной слежке
Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности Украиныобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь