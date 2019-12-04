СБУ: следственные действия проходят в аффилированной с Медвечуком компании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Частных детективов заподозрили в незаконной прослушке и торговле данными

Служба безопасности Украины проводит следственные действия не в офисе Виктора Медведчука, а в аффилированной с ним охранной компании. Об этом в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, следственные действия проходят в одном из офисов охранной компании аффилированной с Медведчуком.

При этом в опубликованном на сайте СБУ релизе говорится об обысках на Васильковской, 23 в рамках уголовного дела в отношении частной детективной охранной компании. По данным следствия, ее сотрудники продавали информацию с ограниченным доступом, в частности, осуществляли негласные меры, после чего передавали заказчикам распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз.

"В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности на улице Васильковской 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства", - говорится в сообщении.

Одному из соучредителей агентства объявили о подозрении по ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил об обысках у Медведчука.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о финансировании партии "Оппозиционная платформа - За життя", и отметил, что эта громкая история плохо закончится.