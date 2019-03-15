СБУ розіслала 5 тисяч повісток учасникам "піраміди" з підкупу виборців, - Луценко

Луценко зазначив, що правоохоронці розслідують 2 великі справи щодо підкупу виборців

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители расследуют дело в отношении организации "пирамиды" с подкупом избирателей, в котором фигурирует народный депутат Валерий Дубиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Луценко в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

По его словам, участникам преступной схемы по подкупу избирателей уже разослано около 5 тысяч повесток.

"Одно дело СБУ, которая с ноября по решению суда фиксировала деятельность огромной организации во главе с депутатом господином Дубилем, который с помощью девяти завезенных из РФ технологов, организовал огромную организацию на десятки тысяч людей, которые получали средства из фонда кандидата в президента; которые планировали выдавать средства избирателям ", - сообщил Луценко.

По его словам, народный депутат Дубиль не приходит на допросы в правоохранительные органы.

"Господин Дубиль уже дважды не пришел на допрос. У него депутатский иммунитет. Обратиться к парламенту нет никакой возможности, потому что у них тысячи поправок к языковому закону. Поэтому, к сожалению, работаем исключительно с недепутатской частью этой организции. Пока мы не получим полноценный доступ к депутату - завершение (расследование дела - ред.) - нереально. Но тем не менее 5 тысяч повесток к участникам этой пирамиды пошли и на этой неделе, и на следующей. Они будут знакомиться со следователями ГБР или СБУ ", - сообщил Луценко.

Он добавил, что правоохранители расследуют 2 больших дела относительно подкупа избирателей.

"У нас совместная позиция всех силовиков о том, что на выборах недопустимы нарушения действующего законодательства. Главные нарушения: подкуп избирателей, использование граждан Российской Федерации в качестве организаторов каких-либо избирательных технологий, и, конечно, давление на членов ЦИК. У нас действительно есть как минимум две крупных дела. Одно дело – в СБУ, второе дело ведет МВД", - сообщил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что за подкуп избирателей в пользу некоторых кандидатов на выборах 2019 открыли более 40 уголовных дел.