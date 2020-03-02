СБУ викрила ввезення в Україну партії кокаїну на 90 млн гривень

Служба безпеки України попередила контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Повідомляється, що контрабандисти намагалися використати як транзитний пункт, а наркотики мали відправитися до Євросоюзу.

"Пакети з кокаїном зловмисники заховали в автомобілях, контейнер з якими прибув до одеського порту "Південний", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вартість вилученої партії на чорному ринку становить близько 90 млн гривень.

Під час спецоперації у Києві оперативники СБУ затримали трьох підозрюваних, у тому числі іноземця, який є одним з організаторів контрабандного каналу.

Нагадаємо, в Російській Федерації співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох українців за підозрою в наркоторгівлі.

Також РБК-Україна писало, що у м. Обухів (Київська область) чоловік обладнав у підвальному приміщенні теплицю та вирощував там елітні сорти конопель.