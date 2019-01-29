СБУ викрила вербування спецслужбами РФ українських військових

Спецслужби РФ, зокрема, погрожували життю та здоров’ю військовослужбовців

Сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ разоблачили многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих-секретоносителей Вооруженных сил Украины для получения разведывательной информации в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВСУ с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса, посещение дипучреждений РФ в Украине.

Спецслужбы РФ для вербовки украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членам их семей. Оба офицеры не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства.

"СБУ настойчиво рекомендует гражданам Украины, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербувального характера, незамедлительно обращаться в органы", - говорится а сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила вербовку частного предпринимателя из Харькова спецслужбами РФ.

Ранее контрразведчики СБУ разоблачили вербовки представителями "ЛНВ" осужденных, которые были переданы для отбытия наказания с временно оккупированной территории в украинские пенитенциарные учреждения.