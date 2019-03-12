СБУ викрила керовану спецслужбами РФ групу на розповсюдженні фейків

Фейки були спрямовані на дискредитацію вищого військового керівництва України

В СБУ рассказали о разоблачении группы, управляемой российскими спецслужбами, которая распространяла фейкову информацию в социальных сетях для дискредитации высшего военного руководства Украины. Об этом на брифинге относительно разоблачения агентурной сети ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ сообщил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Левченко, деятельность группы была задокументирована украинской спецслужбой в городе Луганск.

"Мы зафиксировали рост активности этой группы накануне выборов. Военной контрразведкой идентифицировано куратора этой группы - подполковника Сазонова Александра. Он ранее занимал должность в военной разведке РФ", - заявил Левченко.

Сообщается, было установлено, что в состав подразделения "Сапфира" входит 15 членов.

"Возглавляет подразделение, по нашим данным, гражданка Украины, которая проживает в городе Луганске. Для координации работы группы представители военной разведки РФ использовали завербованного гражданина Украины, проживачого в городе Луганске. Для дискредитации высшего военного руководства участники группы в соцсетях распространяли фейковые материалы", - рассказал он.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона.

РБК-Украина писало, что в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, причастного к распространение антиукраинских материалов.