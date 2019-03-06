ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ викрила у Києві антиукраїнського пропагандиста

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 22:10
СБУ викрила у Києві антиукраїнського пропагандиста
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмиснику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

У Києві Служба безпеки України викрила місцевого жителя, причетного до розповсюдження антиукраїнських матеріалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як повідомляється, співробітники СБУ у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, провели санкціоновані слідчі дії у помешканні жителя столиці.

Правоохоронці встановили, що громадянин України протягом 2014 - 2019 років в інтересах країни-агресора розміщував на пропагандистських ресурсах РФ "Россия сегодня", "Антифашист", "Русская весна", "Наша планета", "Свободная пресса", "Украина.ру" публікації, що спрямовані на порушення територіальної цілісності України. 

Зловмисник, зокрема, виправдовував окупацію АР Крим та виступав на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

Зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцем проживання пропагандиста комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону.

У СБУ розповіли про хакерські атаки російських спецслужб У СБУ підтвердили перехід терористки Дрюк на сторону України
Новини України Служба безпеки Українипропаганда РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся