СБУ викрила у Києві антиукраїнського пропагандиста

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмиснику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

У Києві Служба безпеки України викрила місцевого жителя, причетного до розповсюдження антиукраїнських матеріалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, співробітники СБУ у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, провели санкціоновані слідчі дії у помешканні жителя столиці.

Правоохоронці встановили, що громадянин України протягом 2014 - 2019 років в інтересах країни-агресора розміщував на пропагандистських ресурсах РФ "Россия сегодня", "Антифашист", "Русская весна", "Наша планета", "Свободная пресса", "Украина.ру" публікації, що спрямовані на порушення територіальної цілісності України.

Зловмисник, зокрема, виправдовував окупацію АР Крим та виступав на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР".

Зазначається, що під час санкціонованих слідчих дій співробітники СБУ виявили за місцем проживання пропагандиста комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що СБУ викрила у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону.