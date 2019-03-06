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СБУ затримала росіянина у Сумській обл. за розповсюдження антиукраїнських матеріалів

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 20:25
СБУ затримала росіянина у Сумській обл. за розповсюдження антиукраїнських матеріалів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Чоловік розповсюджував листівки із закликами до порушення територіальної цілісності

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що громадянин Росії, який тимчасово проживав у місті Лебедин, був завербований представниками спецслужб країни-агресора. На виконання завдань "кураторів" чоловік за гроші виготовляв та розповсюджував у громадських місцях листівки із закликами до порушення територіальної цілісності України.

Для поширення антиукраїнських матеріалів зловмисник за неправомірну вигоду, отриману від іноземних спецслужб, залучив місцевих жителів. Співробітники СБУ затримали агітатора на одній з центральних вулиць міста під час чергового розповсюдження "листівок".

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та друковану продукцію, яка підтверджує протиправну діяльність. У межах відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за   ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших причетних до незаконної діяльності осіб. 

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували у Сумській області контрабандне переміщення товарів з РФ на територію України. 

РБК-Україна писало, що перед президентськими виборами Служба безпеки України посилила контррозвідувальні заходи

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