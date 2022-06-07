Створював проросійські ЗМІ. В Києві заарештували агента РФ
Співробітники СБУ затримали колаборанта, який співпрацював з російськими спецслужбами. Він створював ЗМІ для поширення пропаганди РФ в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними правоохоронців, зловмисник створив понад 20 ЗМІ, в яких виправдовували вторгнення російських військ на територію України та поширювали неправдиву інформацію про діяльність ЗСУ. Близько 2,2 млн унікальних користувачів заходили на новостворені ЗМІ кожен місяць.
Українські правоохоронці вже затримали агента і повідомили йому про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з можливою конфіскацією майна за поширення російської пропаганди.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який збирав дані про об’єкти й імовірно готувався до низки терактів. Злочинця спіймали "на гарячому".
Також ми писали, що у Донецькій області прикордонники отримали інформацію, що мешканець Слов’янська співпрацював із окупаційними військами. Його затримали.
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