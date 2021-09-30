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СБУ викрила схему розкрадання коштів "Укрзалізниці". Вони мали піти на ремонт локомотивів

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Четвер 30 вересня 2021 14:31
СБУ викрила схему розкрадання коштів "Укрзалізниці". Вони мали піти на ремонт локомотивів Фото: СБУ виявила розкрадання на УЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційну схему на "Укрзалізниці". Зловмисники привласнювали кошти, призначені для ремонту локомотивів поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Учасники корупційної схеми закупляли комплектуючі іноземного виробництва низької якості. Їхнє постачання відбувалося через посередництво комерційних структур.

Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію.

"Високу якість" такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості.

"Укрзалізниця" ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів.

За попередніми оцінками слідства, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Однак, це тільки частина коштів, які зловмисники сподівалися "освоїти" згідно з підписаним договором.

Викриття правоохоронцями цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Фото: СБУ викрила корупційну схему на "Укрзалізниці" (ssu.gov.ua)

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