СБУ разоблачила схему хищения средств "Укрзализныци". Они должны были пойти на ремонт локомотивов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционную схему на "Укрзализныце". Злоумышленники присваивали средства, предназначенные для ремонта локомотивов поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Участники коррупционной схемы закупали комплектующие иностранного производства низкого качества. Их снабжение происходило через посредничество коммерческих структур.

Изготовленные на их основе электротехнические компоненты злоумышленники выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию.

"Высокое качество" такого оборудования удостоверяли поддельными документами и сертификатами качества.

"Укрзализныця" эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии во время эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов.

По предварительным оценкам следствия, действия чиновников нанесли ущерб государству на сумму 1,7 млн грн. Однако, это только часть средств, которые злоумышленники надеялись "освоить" в соответствии с подписанным договором.

Разоблачение правоохранителями этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму более 1,1 млн грн.

В настоящее время бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: СБУ разоблачила коррупционную схему на "Укрзализныце" (ssu.gov.ua)