СБУ викрила схему розкрадання і перепродажу комплектуючих до бойовим літакам

Співробітники Служби безпеки України у Львівській області викрили розкрадання і реалізацію комплектуючих для військових літаків Міг-29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, зловмисники викрали з однієї з військових частин комплектуючі і запасні деталі до літаків Міг-29 для продажу.

"Фігуранти намагалися збути продукцію представника комерційної структури. Правоохоронці затримали їх під час передачі підприємцю викраденого військового майна", - йдеться в повідомленні.

Силовики під час обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучили велику кількість запасних частин і комплектуючих для бойових літаків Міг-29, а також гроші від продажу цих запчастин.

Фігурантам оголосили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: вилучені комплектуючі та гроші (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колишнього генерального директора київського оборонного заводу "Маяк", який вимагав 2,5 млн доларів хабара за сприяння укладення угоди з майном "Укроборонопрома".

Також РБК-Україна писало, що СБУ виявила зловживання на Миколаївській митниці. Чиновники завдали збитків державі на 10 млн гривень.