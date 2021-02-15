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Захоплення влади й розправа над силовиками: СБУ викрила мережу агітаторів

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 11:41
Захоплення влади й розправа над силовиками: СБУ викрила мережу агітаторів Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці викрили координовану з Росії міжрегіональну мережу з шести інтернет-агітаторів, які закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Один з них підбурював до фізичної розправи над правоохоронцями.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Мешканця Тернопільській області викрили на агітації в соцмережі до вчинення державного перевороту та порушення територіальної цілісності України.

У Сумській області припинили незаконну діяльність мешканця Путивля, який поширював контент щодо захоплення державної влади. Встановлено, що матеріали для "статей" фігурант отримував через заборонені інтернет-ресурси.

Цим фігурантам повідомили про підозри за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)
Ще трьом агітаторам з Миколаєва та Волині повідомлено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Вони, за даними слідства, на власних сторінках заборонених соцмереж закликали до зміни державного кордону. Також встановлено, що двоє фігурантів з Волинської області скоординовано адміністрували інтернет-спільноти та використовували їх для маніпуляцій.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялось, що справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.

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