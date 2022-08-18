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У Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон. СБУ викрила схему

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Четвер 18 серпня 2022 17:06
У Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон. СБУ викрила схему Фото: у Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила у Львові схему вивезення військовозобов'язаних за кордон. Організатором виявилась начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У чиновниці були й спільники - працівники медустанов.

"За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;
  • два автомобілі преміумкласу вартістю понад 75 тисяч доларів;
  • понад 8 млн грн.

Також були встановлені особи, які скористалися "послугами" чиновниці. Щодо них буде прийнято відповідне рішення.

Фото: у Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ завершила розслідування щодо колишнього співробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська "ДНР". Зрадника оголосили у розшук.

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