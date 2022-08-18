У Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон. СБУ викрила схему

СБУ викрила у Львові схему вивезення військовозобов'язаних за кордон. Організатором виявилась начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У чиновниці були й спільники - працівники медустанов.

"За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;

два автомобілі преміумкласу вартістю понад 75 тисяч доларів;

понад 8 млн грн.

Також були встановлені особи, які скористалися "послугами" чиновниці. Щодо них буде прийнято відповідне рішення.

Фото: у Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон (ssu.gov.ua)