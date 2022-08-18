У Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон. СБУ викрила схему
СБУ викрила у Львові схему вивезення військовозобов'язаних за кордон. Організатором виявилась начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
У чиновниці були й спільники - працівники медустанов.
"За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення "довідок", які входять до акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі "документи" є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану", - пише пресслужба СБУ.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми;
- два автомобілі преміумкласу вартістю понад 75 тисяч доларів;
- понад 8 млн грн.
Також були встановлені особи, які скористалися "послугами" чиновниці. Щодо них буде прийнято відповідне рішення.
Фото: у Львові чиновниця та її спільники вивозили призовників за кордон (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ завершила розслідування щодо колишнього співробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська "ДНР". Зрадника оголосили у розшук.
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