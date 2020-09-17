Якщо хабарі беруть правоохоронці - їх потрібно садити, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський пригрозив правоохоронцям в'язницею у разі вимагання хабарів і "кришування" бізнесу. За його словами, правоохоронці не рідко займаються "кришуванням" різного бізнесу.

Про це Зеленський заявив під час візиту у Львівську область.

Зеленський зазначив, що боротьба з хабарництвом є його особистим обов'язком як президента.

"Ми знаємо, як правоохоронці "кришують" той чи інший бізнес. Я розмовляв з "айтішниками". Ще два роки тому до них заходили "сбушники" і просто клали компанію, відродити яку потім неможливо. Якщо це західні компанії, то вони не повертаються на ринок зовсім. Зараз такого немає. Але, якщо таке буде, то треба саджати у в'язницю і правоохоронців. Ми до всіх доберемося", - сказав Зеленський.

Він додав, що багато хабарники знаходяться серед чиновників в областях на місцях.

Нагадаємо, вчора НАБУ опублікувало матеріали, на яких нардеп від "Слуги народу" Олександр Юрченко вимагає хабарі за голосування певних законопроектів. Після цього нардепа виключили з фракції. При цьому Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

Також РБК-Україна писало, що в Полтаві на хабарі у 80 тисяч доларів затримали слідчого Державного бюро розслідувань та поліцейського.