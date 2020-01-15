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Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати посадовця Мін'юсту України

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 13:18
Бойовики "ЛНР" намагалися завербувати посадовця Мін'юсту України
Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Його змусили підписати угоду про таємне співробітництво

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що представники "Міністерства державної безпеки ЛНР" намагалися завербувати посадовця структурного підрозділу Міністерства юстиції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що посадовця затримали під час його поїздки до тимчасово окупованого Луганська.

Бойовиків зацікавив не лише факт роботи юриста у державній структурі, але й те що його батько обіймає відповідальну посаду в одній із вищих судових інстанцій України.

Удаючись до методів психологічного тиску, шантажу та погрожуючи позбавленням волі, "спецслужби" змусили чоловіка підписати згоду на конфіденційне співробітництво.

За завданням терористів він мав збирати та передавати їм інформацію про своїх колег, співробітників правоохоронних та державних установ Луганщини, а також щодо службової діяльності батька. Інструкції від кураторів "агент" мав отримувати телефоном.

Відразу після повернення на підконтрольну українській владі територію посадовець потрапив до поля зору контррозвідників СБУ.

Наразі чоловік надав детальні свідчення щодо обставин свого вербування та поставлених завдань. Перевірка показала, що посадовець не вчинив жодних дій на шкоду державній безпеці України.

Раніше контррозвідники СБУ викрили факти вербування представниками ФСБ Росії трьох мешканців Сумської області, серед яких колишній правоохоронець, вчитель та працівник одного з підприємств регіону, яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

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