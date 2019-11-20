ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ блокувала легалізацію росіян та бойовиків в Україні

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 15:17
СБУ блокувала легалізацію росіян та бойовиків в Україні
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Незаконну легалізацію бойовиків та росіян організувала жителька Донецької області

У Донецькій області правоохоронці викрили та блокували механізм незаконної легалізації в Україні громадян Росії та бойовиків так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як встановили оперативники, жителька області за грошову винагороду, використовуючи зв'язки в правоохоронних органах, планувала оформлювати документи громадянам РФ та бойовикам.

"Першим замовником "послуг" став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донецької області та співпрацював з представниками терористичних угруповань"- розповіли в СБУ.

Зазначається, що зловмисниця разом з "клієнтом" була затримана під час передачі паспорта громадянина України в обмін на грошову винагороду. Зараз тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

"Заходи здійснювались в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області СБУ затримала чоловіка, який співпрацював з російськими спецслужбами та поширював заклики до здійснення терактів в День гідності та свободи. Чоловік погодився на співпрацю з РФ з ідеологічних міркувань.

У Харкові агента російської розвідки засудили до 12 років ув'язнення СБУ заблокувала канал фінансування "ДНР"
Новини України легализацияДНРСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся