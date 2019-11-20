СБУ блокувала легалізацію росіян та бойовиків в Україні

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Незаконну легалізацію бойовиків та росіян організувала жителька Донецької області

У Донецькій області правоохоронці викрили та блокували механізм незаконної легалізації в Україні громадян Росії та бойовиків так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як встановили оперативники, жителька області за грошову винагороду, використовуючи зв'язки в правоохоронних органах, планувала оформлювати документи громадянам РФ та бойовикам.

"Першим замовником "послуг" став громадянин країни-агресора, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території Донецької області та співпрацював з представниками терористичних угруповань"- розповіли в СБУ.

Зазначається, що зловмисниця разом з "клієнтом" була затримана під час передачі паспорта громадянина України в обмін на грошову винагороду. Зараз тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

"Заходи здійснювались в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області СБУ затримала чоловіка, який співпрацював з російськими спецслужбами та поширював заклики до здійснення терактів в День гідності та свободи. Чоловік погодився на співпрацю з РФ з ідеологічних міркувань.