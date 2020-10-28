ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів

Середа 28 жовтня 2020 15:08
СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів
Фото: зенітно-ракетні комплекси (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 млн гривень. Правоохоронці за даним фактом відкрили два кримінальних провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості здійснили незаконний імпорт озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару.

Також ділки використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн. Така оборудка з митним оформленням завдала збитків держбюджету на понад 20 млн гривень.

Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для ЗСУ, однак до українського війська ці зенітно-ракетні комплекси не потрапили. Вони були складені на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ відкрили справи за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ. Наразі триває досудове розслідування.

Фото: зенітно-ракетні комплекси (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї.

Крім того, контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій викрила СБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство контрабанда

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся