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СБУ викрила чергові спроби вербування українців спецслужбами РФ


Взимку 2018 року представники ФСБ завербували колишнього працівника заводу "Кримський Титан"

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) виявили чергові спроби вербування українців представниками спецслужб Російської Федерації.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства. 

Зазначається, що підвищений інтерес у російських спецслужб викликають представники органів державної влади, правоохоронці, військові, а також громадяни, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об`єктах.

"Взимку 2018 року представники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника заводу Кримський Титан, під час його поїздки до тимчасово окупованого Криму", - повідомляють правоохоронці.

Так, не отримавши від українця реальних показів, ефесбешники змусили його під диктовку написати "зізнання" про роботу на СБУ і зобов`язання про таємну співпрацю. Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив у поле зору СБУ. Наразі він надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування.

Відмітимо, що відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України від кримінальної відповідальності звільняються громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно заявили органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Нагадаємо, у квітні двоє екс-засуджених в "ЛНР" розповіли СБУ про вербування.

Як писало РБК-Україна, у грудні 2018 року контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбування покарання з тимчасово окупованої території в українські пенітенціарні установи.

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