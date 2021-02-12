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У Миколаєві викрили схему фіктивного ремонту двигунів для поїздів "Укрзалізниці"

Новость на русском → Миколаїв, П'ятниця 12 лютого 2021 16:54
У Миколаєві викрили схему фіктивного ремонту двигунів для поїздів "Укрзалізниці" Фото: "відремонтований" двигун (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Миколаєві викрили схему привласнення бюджетних грошей. Відбувався фіктивний ремонт двигунів для поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, згідно з угодою, підрядник повинен був повністю відремонтувати вузли та агрегати. Але за фактом у змові з посадовими особами державного підприємства, був виконаний лише косметичний ремонт двигунів для регіонального філіалу "Одеської залізниці".

Експертиза підтвердила, що після ремонту в двигунах залишилися старі блоки, які повинні були замінити на нові згідно з договором. Задокументовано й інші факти невиконання робіт. Це могло призвести до виведення з ладу поїздів і потенційним надзвичайних ситуацій на залізниці.

Орієнтовно, в ході схеми було присвоєно 2,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Зараз накладено арешт на фіктивно відремонтовані вузли і агрегати, які вже встановили на дизель-поїзди депо "Миколаїв".

Вранці 12 лютого повідомлялося, що из-за складних погодних із запізненням йшли два потяги. Йдеться про потяги №14 Солотвіно - Київ та №142 Львів - Бахмут.

У листопаді РБК-Україна писало, що працівники апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" провели службові перевірки в регіональному філіалі "Південно-Західна залізниця", філії "Енергозбут" та в департаменті електрифікації та електропостачання УЗ. Вони виявили правопорушення, які завдали збитків на понад 8,5 млн гривень.

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