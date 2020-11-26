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Чиновники "Укрзалізниці" завдали компанії збитків на 8,5 млн гривень

Четвер 26 листопада 2020 15:20
Чиновники "Укрзалізниці" завдали компанії збитків на 8,5 млн гривень
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Працівники апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" провели службові перевірки у регіональній філії "Південно-Західна залізниця", філії "Енергозбут" і в департаменті електрифікації та електропостачання УЗ. Вони виявили правопорушення, які завдали компанії збитків на понад 8,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, члени комісії встановили факти незаконного підключення сторонніх споживачів до електромереж філії "Енергозбут". Матеріали службової перевірки "Укрзалізниця" передала в Національне антикорупційне бюро України.

Крім того, за фактами виявлених порушень було запропоновано притягнути до дисциплінарної відповідальності 18 працівників і ще двох - до адміністративної. Також було порушено клопотання про відповідність займаним посадам на адресу трьох працівників.

Нагадаємо, правоохоронці блокували нелегальний механізм постачання на "Львівську залізницю" неякісних російських запчастин.

Крім того, на "Укрзалізниці" викрили схему фіктивного ремонту дизель-поїздів.

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