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Керівництво "Чорноморського морського пароплавства" підозрюють в розкраданні десятків млн доларів

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 10:21
Керівництво "Чорноморського морського пароплавства" підозрюють в розкраданні десятків млн доларів
Фото: повідомлення про підозру (mvs.gov.ua)

Чиновники уклали низку фіктивних договорів з в'єтнамською компанією і вивели кошти в офшори

Колишнім членам ради правління державної компанії "Чорноморське морське пароплавство" (ЧМП) повідомили про підозру у крадіжці кількох десятків мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВД) України.

Повідомляється, що підозрювані працювали і представляли інтереси держпідприємства у В'єтнамі на спільному підприємстві "Лотос". Перебуваючи у складі ради правління ЧМП вони уклали низку фіктивних контрактів, а кошти вивели через офшори. Сума збитку оцінюється в кілька десятків мільйонів доларів для української і в'єтнамської сторін.

"Щоб приховати свою протизаконну діяльність і уникнути відповідальності, вони розірвали всі контакти з керівництвом ДСК "Чорноморське морське пароплавство", а надалі намагалися приховати документи про фінансово-господарської діяльності СП "ЛОТОС", - повідомили в поліції.

Поліція 11 грудня повідомила фігурантам справи про підозру за ч. 5 ст. 27 3 ч. ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків. Всього злочинним способом вивели 1,3 млн гривень.

Також повідомлялося, що чиновники Луганської облдержадміністрації присвоїли 10 млн гривень, призначених на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС. Кошти були виділені на будівництво дитячого будинку і зони відпочинку.

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