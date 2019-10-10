ДБР проводить обшуки на Львівській митниці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі перевіряють причетність співробітників митниці до схеми незаконного ввезення брендового одягу в Україну

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на пунктах пропуску, митних постах, а також за місцем проживання працівників Львівської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

Як повідомляється, раніше співробітники ДБР та СБУ викрили незаконну схему ввезення в Україну з країн ЄС брендового одягу за підробленими документами. Це стало причиною обшуків.

"Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів. Перевіряємо причетність до цієї схеми посадових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур", - повідомила Варченко.

Зазначається, що одяг ввозили в Україну як секондхенд.

"Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті, держава отримувала збитки, лише уявіть, як мінімум 1 млн гривень з кожної партії товару", - пише заступник директора ДБР.

Також зазначається, що вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, провозили товар через митницю тільки на змінах окремих співробітників митного поста.

"Посадові особи митниці, за домовленістю з організаторами незаконного переміщення товару через митний кордон України, організовували безперешкодне проходження митних формальностей, не вживали заходів контролю стосовно імпортованих ними товарів при перетині державного кордону", - йдеться в повідомленні.



Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних злочинів, передбачених:

ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

2 ч. ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);

ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа Костянтина Жеваго. Він проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд грн банку "Фінанси і кредит".

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР розслідує понад тисячу справ про насильство з боку силовиків. З 1300 виробництв 55 кримінальних справ розслідуються за фактами катувань.