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ДБР розслідує понад тисячі справ щодо насильства з боку силовиків

Новини » Політика    09.10.2019 - 13:02
ДБР розслідує понад тисячі справ щодо насильства з боку силовиків
Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Труби, понад півсотні справ стосуються катувань з боку правоохоронців

Державне бюро розслідувань розслідує понад тисячі кримінальних справ через насильство з боку правоохоронців. Про це у ході брифінгу заявив голова ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1300 проваджень 55 кримінальних справ розслідують за фактами катувань.

"Я також хочу звернути увагу на факти розслідування злочинів, де потерпілими є громадяни від дій правоохоронців. На сьогоднішній день ДБР розслідує приблизно 1300 кримінальних проваджень, де діями правоохоронців спричинено потерпілим шкоду, де дії правоохоронців супроводжувалися насильством. З них 55 кримінальних проваджень - це за фактами катувань", - заявив Труба.

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області. Так, двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох людей і доставили у відділок. За даними Труби, вони "вибивали" зізнання у скоєнні крадіжки золотого ланцюжка.

Як писало РБК-Україна, з'явилося відео тортур з боку поліцейських у ​​відділенні поліції в Одесі.

Додамо також, колишнього сержанта поліції, який разом з іншим чоловіком напав на жінку і побив 17-річного студента в Полтаві, заарештували на 2 місяці без права внесення застави.

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Новини України преступленияправоохранителиРоман ТрубаДБР
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