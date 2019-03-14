ru
ua

СБУ викрила групу хакерів на підготовці кібератак напередодні виборів


Хакери отримували гроші через платіжні системи РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на подготовке кибератак во время выборов 2019 разоблачили группировку хакеров в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли поражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, которые позволяют дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений.

За противоправные действия хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора. Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

РБК-Украина писало, что накануне выборов в Украине увеличились случаи кибервмешательств и киберугроз, которые организованы Российской Федерацией.

Ранее в Службе безопасности Украины рассказали о попытках спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в избирательном процессе на выборах.

Замдержсекретаря США обговорив з Гройсманом питання "Нафтогазу" У Росії помер актор Володимир Етуш
Читати всі новини