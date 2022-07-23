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СБУ викрила хакера, який "зливав" бази даних українських банків

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Київ, Субота 23 липня 2022 13:14
СБУ викрила хакера, який "зливав" бази даних українських банків Фото: СБУ викрили хакера, який викрадав дані банків (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Києві кіберфахівці викрили злочинця, який незаконним чином отримував дані вітчизняних та іноземних компаній і банків.

Він розсилав небезпечне програмне забезпечення і цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків і підприємств. Хакеру вдавалося отримали віддалений доступ до їх цифрових систем. Викрадену інформацію злочинець продавав на анонімних платформах, які контролюються спецслужбами Росії.

Під час обшуку у хакера виявили комп’ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони з доказами. Чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 361-1 КК України.

У Донецькій області СБУ викрила російського агента, який транслював пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Він використовував розроблений власноруч мобільний додаток для операційних систем Android, Apple і телевізорів з підтримкою технології Smart TV.

Хакера вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію, де він був затриманий. Його повідомили про підозру за ст. 436 ККУ (пропаганда війни).

Також СБУ у Черкаській області затримала ворожого пропагандиста. Він підтримував дії Росії та окупаційних угрупувань, а також закликав до ракетних ударів.

Пропагандистський контент він публікував у вигляді агітаційних дописів і репостів на персональній сторінці російської соцмережі "Однокласники".

Нагадаємо, що хакери продовжують атакувати державні органи України, тому українців попередили про небезпеку.

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