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СБУ викрила два нелегальні канали продажу зброї

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Київ, Середа 24 серпня 2022 13:58
СБУ викрила два нелегальні канали продажу зброї Фото: СБУ ліквідувала два канали продажу зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні викрили два нелегальні канали продажу зброї. Учасників схем затримали та вилучили "товар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

СБУ під час контрдиверсійної "зачистки" виявила два потужних канали нелегального переправлення зброї. У Києві затримали зловмисників, які намагалися продати партію озброєння. Серед вилученого:

  • 12 бойових гранат;
  • 6 пістолетів різних марок;
  • гвинтівка;
  • понад 270 набоїв різного калібру;
  • комплектуючі до стрілецької зброї;
  • понад 1,2 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.

Ще один канал викрили у центральному регіоні. СБУ затримала мешканця Вінницької області, який перевозив зброю з прифронтових районів на сході України.

В автомобілі зловмисника знайшли:

  • 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;
  • 25 підривників;
  • 2 автомати Калашникова АК-74;
  • 24 постріли до підствольного гранатомета;
  • 14 сигнальних ракет;
  • понад 3 тисячі набоїв різного калібру.

Затриманим уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: в Україні нейтралізували два канали продажу зброї (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ завадила російським агентам провести постановчі "акції протесту" в Києві, Житомирі та Полтаві.

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