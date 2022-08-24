СБУ викрила два нелегальні канали продажу зброї
В Україні викрили два нелегальні канали продажу зброї. Учасників схем затримали та вилучили "товар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.
СБУ під час контрдиверсійної "зачистки" виявила два потужних канали нелегального переправлення зброї. У Києві затримали зловмисників, які намагалися продати партію озброєння. Серед вилученого:
- 12 бойових гранат;
- 6 пістолетів різних марок;
- гвинтівка;
- понад 270 набоїв різного калібру;
- комплектуючі до стрілецької зброї;
- понад 1,2 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.
Ще один канал викрили у центральному регіоні. СБУ затримала мешканця Вінницької області, який перевозив зброю з прифронтових районів на сході України.
В автомобілі зловмисника знайшли:
- 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;
- 25 підривників;
- 2 автомати Калашникова АК-74;
- 24 постріли до підствольного гранатомета;
- 14 сигнальних ракет;
- понад 3 тисячі набоїв різного калібру.
Затриманим уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: в Україні нейтралізували два канали продажу зброї (t.me/SBUkr)
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