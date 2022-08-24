СБУ разоблачила два нелегальных канала продажи оружия

В Украине разоблачили два нелегальных канала продажи оружия. Участников схем задержали и изъяли "товар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности .

СБУ во время контрдиверсионной "зачистки" обнаружила два больших канала нелегальной переправки оружия. В Киеве задержали злоумышленников, которые пытались продать партию вооружения. Среди изъятого:

12 боевых гранат;

6 пистолетов разных марок;

винтовка;

более 270 патронов различного калибра;

комплектующие к стрелковому оружию;

более 1,2 млн гривен, полученных преступным путем.

Еще один канал разоблачили в центральном регионе. СБУ задержала жителя Винницкой области, который перевозил оружие из прифронтовых районов на востоке Украины.

В автомобиле злоумышленника нашли:

14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;

25 подрывников;

2 автомата Калашникова АК-74;

24 выстрела к подствольному гранатомету;

14 сигнальных ракет;

более 3 тысяч патронов различного калибра.

Задержанным уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Украине нейтрализовали два канала продажи оружия (t.me/SBUkr)