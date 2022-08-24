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СБУ разоблачила два нелегальных канала продажи оружия

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 13:58
СБУ разоблачила два нелегальных канала продажи оружия Фото: СБУ ликвидировала два канала продажи оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине разоблачили два нелегальных канала продажи оружия. Участников схем задержали и изъяли "товар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

СБУ во время контрдиверсионной "зачистки" обнаружила два больших канала нелегальной переправки оружия. В Киеве задержали злоумышленников, которые пытались продать партию вооружения. Среди изъятого:

  • 12 боевых гранат;
  • 6 пистолетов разных марок;
  • винтовка;
  • более 270 патронов различного калибра;
  • комплектующие к стрелковому оружию;
  • более 1,2 млн гривен, полученных преступным путем.

Еще один канал разоблачили в центральном регионе. СБУ задержала жителя Винницкой области, который перевозил оружие из прифронтовых районов на востоке Украины.

В автомобиле злоумышленника нашли:

  • 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;
  • 25 подрывников;
  • 2 автомата Калашникова АК-74;
  • 24 выстрела к подствольному гранатомету;
  • 14 сигнальных ракет;
  • более 3 тысяч патронов различного калибра.

Задержанным уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Украине нейтрализовали два канала продажи оружия (t.me/SBUkr)

Напомним, СБУ помешала российским агентам провести постановочные "акции протеста" в Киеве, Житомире и Полтаве.

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