СБУ разоблачила два нелегальных канала продажи оружия
В Украине разоблачили два нелегальных канала продажи оружия. Участников схем задержали и изъяли "товар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.
СБУ во время контрдиверсионной "зачистки" обнаружила два больших канала нелегальной переправки оружия. В Киеве задержали злоумышленников, которые пытались продать партию вооружения. Среди изъятого:
- 12 боевых гранат;
- 6 пистолетов разных марок;
- винтовка;
- более 270 патронов различного калибра;
- комплектующие к стрелковому оружию;
- более 1,2 млн гривен, полученных преступным путем.
Еще один канал разоблачили в центральном регионе. СБУ задержала жителя Винницкой области, который перевозил оружие из прифронтовых районов на востоке Украины.
В автомобиле злоумышленника нашли:
- 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;
- 25 подрывников;
- 2 автомата Калашникова АК-74;
- 24 выстрела к подствольному гранатомету;
- 14 сигнальных ракет;
- более 3 тысяч патронов различного калибра.
Задержанным уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: в Украине нейтрализовали два канала продажи оружия (t.me/SBUkr)
Напомним, СБУ помешала российским агентам провести постановочные "акции протеста" в Киеве, Житомире и Полтаве.
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