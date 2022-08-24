"Активісти" ФСБ планували провокації в Києві, Житомирі та Полтаві 24 серпня

СБУ завадила ФСБ організувати в Україні постановчі "акції протесту" до Дня незалежності. Провокації мали бути у Київській, Житомирській і Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні 24 серпня", - йдеться в повідомленні. Як з’ясували співробітники спецслужби, за задумом ФСБ, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. "Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті своєю чергою - максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ", - розповіли в СБУ. Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні.