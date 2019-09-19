СБУ викрила посадовців МВС на на оборудках із заставною нерухомістю

Служба безпеки України спільно з ДБР викрила посадовців Міністерства внутрішніх справ на оборудках із заставною нерухомістю відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що у 2017 році Державна фіскальна служба застосувала податкову заставу на майно підприємства, яке належить до сфери управління МВС, через несплату податків на 1,2 млн грн.

"У 2018 році посадовці підприємства достовірно знаючи про процесуальні дії, використали підробне рішення одного з судів м. Дніпро для зняття податкової застави і подальшої реалізації майна, арештованого податковим органом. У результаті київська нерухомість загальною площею понад 3,7 тисяч квадратних метрів "відійшла" третім особам чим була завдана шкода державним інтересам в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у фігурантів справи, які здійснювали реалізацію майна, нотаріуса, державного реєстратора. Пыд час обшуків правоохоронці вилучили документацію з доказами незаконного відчуження арештованої нерухомості і заподіяння державі матеріальної шкоди.

Триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 і ч. 1 ст. 388 КК України.

У разі доведення провини, організаторам угоди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, СБУ викрила на зловживання службовим становищем групу працівників одного з митних постів Житомирської митниці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві. Колишній заступник керівника Харківського авіапідприємства незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу, із-за чого завдав збитків державі на 5,5 мільйонів гривень.