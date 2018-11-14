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У Сумській області заблокували канал російської контрабанди

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 22:34
У Сумській області заблокували канал російської контрабанди
Фото: СБУ спіймали контрабандистів (ssu.gov.ua)

Під час спецоперації правоохоронці вилучили продукцію на 11 млн гривень

Правоохоронці заблокували у Сумській області контрабанду товарів на територію України з Росії та в зворотному напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

У СБУ встановили, що декілька громадян Росії незаконно переправляли через держкордон України отрутохімікати, автозапчастини та продукти харчування.

Щоб переправляти контрабанду поза встановленими пунктами пропуску, зловмисники підшукували "провідників" серед мешканців прикордонних населених пунктів, зокрема з кримінального середовища.

Окрім того, контрабандисти створили по обидві сторони кордону так звані бази для відвантаження і зберігання "товару". Пізніше продукцію реалізовували серед місцевих підприємців.

Під час спецоперації правоохоронці зупинили у Краснопільському районі дев’ять вантажівок, в яких переправляли з Росії продукцію на майже одинадцять мільйонів гривень.

 

Правоохоронці затримали одного з організаторів угруповання - громадянина Росії та кількох його поплічників - громадян України.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 201 (Контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Закарпатській області прикордонники знайшли 6 тисяч пачок контрабандних сигарет. Правоохоронці знайшли 12 покинутих пакунків поблизу державного кордону. Зловмиснику вдалось втекти.

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