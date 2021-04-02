СБУ розкрила схему російського холдингу, який викрав десятки мільйонів гривень українців

У спецслужбі відзначили, що схему викрадення організував росіянин за участі українських громадян. Зловмисники створили веб-ресурс, через який пропонували інвесторам послуги на фондовому ринку. "Задокументовано, що компанії, які створили "финпродукт", не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку ніяких ліцензій і дозволів на діяльність", - уточнили в СБУ.

Схема присвоєння грошей українців злочинці організували через фейкового міжнародного брокера "Just2Trade", який належить російському холдингу "Фінам". "Вони створювали клієнту "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій в ціні і пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки блокували зв'язок з "клієнтом", - зазначили у спецслужбі.

Фото: СБУ затримала фінансових шахраїв (ssu.gov.ua)

Там також відзначили, що зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. Під час обшуків правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність злочинної групи і доводять роботу на країни-агресора. Триває досудове слідство.