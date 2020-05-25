Мінреінтеграції заявляє про колапс бюджетної і соціальної сфери ОРДЛО

Фото: ОРДЛО загрожує колапс через закриття шахт (pixabay)

Колапс на окупованому Донбасі відбудеться через закриття шахт

Закриття шахт на окупованому Донбасі наближає колапс бюджетної і соціальної сфери. Заборгованості по зарплатах там досягають сотень мільйонів російських рублів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що місцеві жителі вкрай негативно сприймають реорганізацію вугільної галузі, яка призведе до закриття шахт і звільнення гірників. Це вже викликало страйк гірників шахти "Ніканор-Нова" в Зоринську, як наслідок їм видали борги за два місяці з 20.

Крім того, в окремих районах Донецької області борги на ДП "Макіїввугілля" складають 210 млн рос. рублів, "Орджонікідзевугілля" - 350 млн рос. рублів, "Артемвугілля" - 267 млн рос. рублів, "Торезантрацит" - 370 млн рос. рублів.

"Поряд з боргами по зарплаті, вугільні підприємства ... накопичили мільярдні борги за відрахуваннями до бюджетів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України, що наближає колапс бюджетної і соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська сторона повідомляла, що окремі райони Донецької та Луганської областей готують масові скорочення шахтарів.

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Автор: Іван Петров